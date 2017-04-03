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В Курске нашли разлагающийся труп бомжа

Вчера, 11:56
В Курске нашли разлагающийся труп бомжа
6 апреля в Курске в канализационном коллекторе обнаружили разлагающееся тело мужчины. По информации «Курских известий», труп нашли теплоэнергетики, которые трудились рядом с домом №1 по улице Веспремская. На место вызвали полицейских. Личность погибшего установили, поскольку при нем нашли документы. Это 80-летний пенсионер, который, по предварительным данным, не имел постоянного места жительства, регулярно злоупотреблял спиртным и часто ночевал в коллекторе. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Когда он скончался, пока установить не удалось. Сейчас правоохранители выясняют все подробности смерти мужчины.

 

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