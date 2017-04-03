Под Курском в ДТП попал мотоциклист без прав

Накануне вечером в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района произошла авария с участием двухколесного транспорта. По информации ГИБДД, водитель автомобиля «Рено Меган» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом «Ирбис». 24-летнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу. В Госавтоинспекции подчеркнули, что водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, управлял мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, без мотошлема и без водительских прав.



