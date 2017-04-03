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Под Курском в ДТП попал мотоциклист без прав

Вчера, 12:05
Под Курском в ДТП попал мотоциклист без прав
Накануне вечером в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района произошла авария с участием двухколесного транспорта. По информации ГИБДД, водитель автомобиля  «Рено Меган» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом «Ирбис». 24-летнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу. В Госавтоинспекции подчеркнули, что водитель от прохождения освидетельствования  на состояние опьянения отказался, управлял мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, без мотошлема и без водительских прав. 

 

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