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В Беловском районе задержали любителя малолеток

Вчера, 12:46
В Беловском районе задержали любителя малолеток
21-летний житель Воронежской области попал под статью. Как сообщили в СК, молодой человек работал в бригаде на строящемся объекте в Беловском районе Курской области. Вечером 8 марта в одном из развлекательных заведений он познакомился с 13-летней девочкой, которую пригласил к себе в съемное жилье. Там подозреваемый без применения насилия по обоюдному согласию совершил с ней развратные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело в отношении воронежца заведено по статье "развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Расследование продолжается.

 

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