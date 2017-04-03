В Беловском районе задержали любителя малолеток

21-летний житель Воронежской области попал под статью. Как сообщили в СК, молодой человек работал в бригаде на строящемся объекте в Беловском районе Курской области. Вечером 8 марта в одном из развлекательных заведений он познакомился с 13-летней девочкой, которую пригласил к себе в съемное жилье. Там подозреваемый без применения насилия по обоюдному согласию совершил с ней развратные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело в отношении воронежца заведено по статье "развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Расследование продолжается.