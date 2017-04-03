Курян приглашают на весенний фримаркет

9 апреля курян вновь приглашают на фримаркет - так называют бесплатную ярмарку. Основная концепция мероприятия заключается в обмене вещами. Куряне могут принести на ярмарку любую вещь и забрать понравившуюся абсолютно бесплатно. Это может быть что угодно: одежда, обувь, книги, мягкие игрушки, предметы интерьера, украшения, сувениры. Часть вещей передадут в социальный магазин «Спасибо» в помощь нуждающимся - пояснили организаторы.

Также на фримаркете проведут различные мастер-классы по теме экологии и защиты окружающей среды. Откроется ярмарка в 14 часов в здании ЦУМа.