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На дорогах Курской области начинаются традиционные проверки на трезвость

Вчера, 13:14
На дорогах Курской области начинаются традиционные проверки на трезвость
На дорогах Курской области начинаются традиционные проверки на трезвость. Они продлятся все выходные. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять бдительность. Необходимо своевременно сообщать в полицию об автомобилистах, которые ведут себя неадекватно и управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Телефоны -102, 36-70-01, 36-70-02. Напомним, за пьяную езду водителю грозит административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение следует уже уголовная ответственность. 

 

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