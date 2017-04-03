На дорогах Курской области начинаются традиционные проверки на трезвость. Они продлятся все выходные. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять бдительность. Необходимо своевременно сообщать в полицию об автомобилистах, которые ведут себя неадекватно и управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Телефоны -102, 36-70-01, 36-70-02. Напомним, за пьяную езду водителю грозит административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение следует уже уголовная ответственность.