Правительство выделило Курской области на дороги 230 миллионов рублей

Правительство России распределило между регионами трансферты на приведение в порядок автодорог местного значения. В общей сложности 49 регионов получат 10 миллиардов рублей. В Курскую область правительство направит на ремонты дорог 230 миллиона рублей. Субсидии получат и другие регионы Черноземья. Белгородской области выделяется более 435 миллионов рублей, Орловской – 220 миллионов рублей, Тамбовской – 197 миллионов рублей.