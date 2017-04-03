Курское «Динамо» сразится за путевку в финал чемпионата России

Сегодня курское "Динамо" в Москве проведет второй полуфинальный матч женской Премьер-лиги. Первая встреча серии, которая состоялась на домашнем паркете в СКК 4 апреля, завершилась уверенной победой подопечных Лукаса Мондело над столичными одноклубницами со счетом 77:54. На сегодняшний матч курский клуб взял с собой болельщиков. Если в Москве победить удастся хозяйкам паркета, третья полуфинальная игра состоится в Курске 20 апреля. А в случае удачи боле-голубые впервые будут бороться за золото чемпионата России.