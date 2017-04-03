поиск по сайту
 

Курское «Динамо» сразится за путевку в финал чемпионата России

Сегодня, 10:08
Курское «Динамо» сразится за путевку в финал чемпионата России
Сегодня курское "Динамо" в Москве проведет второй полуфинальный матч женской Премьер-лиги. Первая встреча серии, которая состоялась на домашнем паркете в СКК 4 апреля, завершилась уверенной победой подопечных Лукаса Мондело над столичными одноклубницами со счетом 77:54. На сегодняшний матч курский клуб взял с собой болельщиков. Если в Москве победить удастся хозяйкам паркета, третья полуфинальная игра состоится в Курске 20 апреля. А в случае удачи боле-голубые впервые будут бороться за золото чемпионата России. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама