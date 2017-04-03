Найденные в Курском районе останки отправлены на криминалистическую экспертизу

Обнаруженные в селе Клюква Курского района многочисленные человеческие останки направлены на медико-криминалистическую экспертизу. Она поможет установить давность захоронения - пояснили в СК. В ведомстве отметили, что в земле на глубине около двух метров нашли кости не менее 15 человек, в том числе детские. Следователи начали проверку по данному факту, после нее будет принято процессуальное решение. Ранее мы рассказывали: в Клюкве Курского обнаружили на своем приусадебном участке человеческие останки. Есть версия, что примерно сто лет назад на этом месте находилось кладбище. Однако старожилы это опровергают. Есть еще одно предположение – это могут быть останки военнопленных, которых расстреляли фашисты. Правда, место массовой казни находится далеко от места обнаружения черепов.