Изобретения курян завоевали две медали на международной выставке в Женеве

Изобретения ЮЗГУ получили золотую и бронзовую медали на 45-м Международном салоне инновационных разработок «Изобретения Женева». Он состоялся в Швейцарии. На этой одной из самых престижных в мире выставок было продемонстрировано более тысячи изобретений, которые оценивались жюри из 82 специалистов в разных областях науки и техники. Российская экспозиция была одной из наиболее крупных, в ее составе были ученые ЮЗГУ. Российские ученые стали обладателями 11 золотых медалей. Вклад в копилку призов внес и ЮЗГУ. Вуз привёз два изобретения: автономную тепловую пушку и устройство для автоматизированного регулирования расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения. Пушка удостоилась золотой медали выставки и награды от Министерства науки и инноваций Румынии. Второе устройство наградили бронзовой медалью. Оба изобретения получили признание от королевского научного общества Таиланда.



