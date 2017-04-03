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Изобретения курян завоевали две медали на международной выставке в Женеве

Сегодня, 08:08
Изобретения курян завоевали две медали на международной выставке в Женеве
Изобретения ЮЗГУ получили золотую и бронзовую медали на 45-м Международном салоне инновационных разработок «Изобретения Женева». Он состоялся в Швейцарии. На этой одной из самых престижных в мире выставок было продемонстрировано более тысячи изобретений, которые оценивались жюри из 82 специалистов в разных областях науки и техники. Российская экспозиция была одной из наиболее крупных, в ее составе были ученые ЮЗГУ. Российские ученые стали обладателями 11 золотых медалей. Вклад в копилку призов внес и ЮЗГУ. Вуз привёз два изобретения: автономную тепловую пушку и устройство для автоматизированного регулирования расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения. Пушка удостоилась золотой медали выставки и награды от Министерства науки и инноваций Румынии.  Второе устройство наградили бронзовой медалью. Оба изобретения получили признание от королевского научного общества Таиланда.

 

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