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Куряне больше всех "наследили" на карте «убитых дорог»

Сегодня, 08:11
Куряне больше всех
Куряне отличились на федеральном уровне. Они оказались самыми активными в России, нанеся на «Карту убитых дорог» наибольшее количество «проблемных точек». Жители Курска отметили на интерактивной карте 259 «убитых дорог», возглавив при этом ТОП-10 городов по активности граждан, - сообщают в ОНФ. На втором месте по активности оказались жители Санкт-Петербурга, которые отметили на карте 203 дороги, тройку лидеров замыкает Волгоград - 193 «убитых» дороги.

 

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