Куряне больше всех "наследили" на карте «убитых дорог»

Куряне отличились на федеральном уровне. Они оказались самыми активными в России, нанеся на «Карту убитых дорог» наибольшее количество «проблемных точек». Жители Курска отметили на интерактивной карте 259 «убитых дорог», возглавив при этом ТОП-10 городов по активности граждан, - сообщают в ОНФ. На втором месте по активности оказались жители Санкт-Петербурга, которые отметили на карте 203 дороги, тройку лидеров замыкает Волгоград - 193 «убитых» дороги.



