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Куряне присоединятся к "космическому забегу"

Сегодня, 08:06
Куряне присоединятся к
Куряне присоединятся к «Волонтерскому космическому забегу». Эта акция пройдет в День космонавтики, 12 апреля, во всех регионах страны. Мероприятие будет проходить в формате массового забега, среди легкоатлетов -представители добровольческих движений, активисты, известные общественные деятели, спортсмены и представители органов власти. Участники преодолеют дистанцию протяженностью 1957 метров. На старте эстафеты участников ждет сюрприз – видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции. В Курске забег начнется в 10 утра от стадиона «Трудовые резервы».

 

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