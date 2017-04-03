Куряне присоединятся к "космическому забегу"

Куряне присоединятся к «Волонтерскому космическому забегу». Эта акция пройдет в День космонавтики, 12 апреля, во всех регионах страны. Мероприятие будет проходить в формате массового забега, среди легкоатлетов -представители добровольческих движений, активисты, известные общественные деятели, спортсмены и представители органов власти. Участники преодолеют дистанцию протяженностью 1957 метров. На старте эстафеты участников ждет сюрприз – видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции. В Курске забег начнется в 10 утра от стадиона «Трудовые резервы».



