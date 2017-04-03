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Курский «Авангард» сыграет с воронежским «Факелом»

Сегодня, 10:42
Курский «Авангард» сыграет с воронежским «Факелом»
Футболисты курского "Авангарда" проводят заключительный домашний сбор на загородной базе «Сейм». 16 апреля весенняя часть первенства страны стартует для команды Соловьиного края. Сейчас футболисты отрабатывают тактические и технические схемы, которые будут применены этой весной. Контрольным поединком и завершающей стадией подготовки станет матч с командой ФНЛ «Факел» из Воронежа. Он пройдёт сегодня на базе противников в Тенистом. Первый матч сезона «Авангард» проведёт 16 апреля на домашнем стадионе. Соперником станет московское «Чертаново».

 

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