Курский «Авангард» сыграет с воронежским «Факелом»

Футболисты курского "Авангарда" проводят заключительный домашний сбор на загородной базе «Сейм». 16 апреля весенняя часть первенства страны стартует для команды Соловьиного края. Сейчас футболисты отрабатывают тактические и технические схемы, которые будут применены этой весной. Контрольным поединком и завершающей стадией подготовки станет матч с командой ФНЛ «Факел» из Воронежа. Он пройдёт сегодня на базе противников в Тенистом. Первый матч сезона «Авангард» проведёт 16 апреля на домашнем стадионе. Соперником станет московское «Чертаново».