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В Курчатове из окна 4 этажа выпал двухлетний ребёнок

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В Курчатове из окна 4 этажа выпал двухлетний ребёнок
В субботу, 8 апреля, утром в Курчатове из окна 4-го этажа выпал двухлетний ребёнок. По информации СК, семья мальчика благополучная, кроме матери с ним живут бабушка и дедушка. В момент происшествия в квартире находились бабушка – она отдыхала в своей комнате- и мать мальчика. Ребенок играл в спальне один и залез на подоконник, открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Сетка зацепилась за ветки деревьев под окном, и мальчик упал на газон. Потом он самостоятельно поднялся и пошёл к тротуару. К малышу подбежала находившаяся в тот момент на улице соседка, а потом и выбежавшая из квартиры мать. Она отнесла сына домой и вызвала «скорую». Ребенка сразу же госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, сейчас он находится на стационарном лечении. Травм, угрожающих жизни, медики не обнаружили, но предписали ребенку постельный режим. 

 

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