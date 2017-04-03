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Курское «Динамо» впервые в истории вышло в финал Премьер-лиги

Сегодня, 11:32
Курское «Динамо» впервые в истории вышло в финал Премьер-лиги
Курское «Динамо» впервые в своей истории вышло в финал Премьер-лиги, обыграв во втором матче полуфинальной серии столичных одноклубниц. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 98:62 в пользу курянок. Больше всех очков команде принесла Элена Сиак (17+9 подборов), столько же заработала Ннемкади Огвумике. 
В финальной серии до трех побед «Динамо» встретится с «УГМК», который в полуфинале дважды обыграл «Надежду». Первые две игры пройдут в Курске 23 и 24 апреля. Затем команды переедут в Екатеринбург, где 27 и 28 апреля, если понадобится, встретятся вновь. В случае, если «Динамо» и «УГМК» одержат победы на своих площадках, решающая игра состоится в Курске 1 мая. А сейчас динамовкам предстоит  «Финал четырех» Евролиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Уже 14 апреля наша команда в полуфинале встретится с пражским «УСК». 

 

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