Сбербанк выступает генеральным партнёром Недели финансовой грамотности

Сбербанк выступает генеральным партнёром Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая пройдёт с 9 по 16 апреля 2017 года.

Открытие Недели финансовой грамотности с участием топ-менеджеров Сбербанка состоится на площадке детского обучающего игрового городка «Мастерславль», расположенного на территории бизнес-центра «Москва Сити». На этой площадке сотрудники компании «Сбербанк Страхование» проведут игры для детей и родителей, обучающие основам страховой защиты.

В ходе Недели финансовой грамотности Сбербанк организует для детей очные уроки и экскурсии в офисы банка по всей России, а также серию обучающих вебинаров. Расписание вебинаров и другие подробности по ссылке

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принимает активное участие в Неделе финансовой грамотности. В общей сложности в шести областных центрах региона состоится более 45 различных мероприятий. В вузах и школах, колледжах и техникумах состоятся лекции и уроки по таким темам, как семейный бюджет, банковские продукты и услуги, бережное потребление и инвестиции в будущее. Кроме того, будут организованы экскурсии для ребят в финансовые учреждения.

Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — это комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий.

Юные россияне смогут познакомиться с основными принципами финансово грамотного поведения, узнать о финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как правильно подойти к принятию своих первых финансовых решений. Организатор Недели финансовой грамотности — Минфин России.











