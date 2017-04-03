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Сбербанк выступает генеральным партнёром Недели финансовой грамотности

Сегодня, 11:35
Сбербанк выступает генеральным партнёром Недели финансовой грамотности
Сбербанк выступает генеральным партнёром Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая пройдёт с 9 по 16 апреля 2017 года.
Открытие Недели финансовой грамотности с участием топ-менеджеров Сбербанка состоится на площадке детского обучающего игрового городка «Мастерславль», расположенного на территории бизнес-центра «Москва Сити». На этой площадке сотрудники компании «Сбербанк Страхование» проведут игры для детей и родителей, обучающие основам страховой защиты.
В ходе Недели финансовой грамотности Сбербанк организует для детей очные уроки и экскурсии в офисы банка по всей России, а также серию обучающих вебинаров. Расписание вебинаров и другие подробности по ссылке.   
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принимает активное участие в Неделе финансовой грамотности. В общей сложности в шести областных центрах региона состоится более 45 различных мероприятий. В вузах и школах, колледжах и техникумах состоятся лекции и уроки по таким темам, как семейный бюджет, банковские продукты и услуги, бережное потребление и инвестиции в будущее. Кроме того, будут организованы экскурсии для ребят в финансовые учреждения.
Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — это комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий. 
Юные россияне смогут познакомиться с основными принципами финансово грамотного поведения, узнать о финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как правильно подойти к принятию своих первых финансовых решений. Организатор Недели финансовой грамотности — Минфин России.

 

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