В курском масле нашли стафилококк

В курском масле нашли золотистый стафилококк. Специалисты Россельхознадзора внепланово проверили ООО «Молочный Дом». Молокоперерабатывающее предприятие, по мнению экспертов, нарушило требования Технических регламентов. В производственных помещениях ревизоры обнаружили трещины в полах, выбоины и сколы в стенных панелях и осыпающуюся штукатурку. Кроме того, при проведении лабораторных исследований в пробах масла установлено повышенное содержание бактерии группы кишечной палочки (колиформы), стафилококк золотистый. Как отметили в контролирующем органе, курское предприятие решением Арбитражного суда оштрафовано на 50 тысяч рублей.



