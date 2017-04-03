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В курском масле нашли стафилококк

Сегодня, 11:50
В курском масле нашли стафилококк
В курском масле нашли золотистый стафилококк. Специалисты Россельхознадзора внепланово проверили ООО «Молочный Дом». Молокоперерабатывающее предприятие, по мнению экспертов, нарушило требования Технических регламентов. В производственных помещениях ревизоры обнаружили трещины в полах, выбоины и сколы в стенных панелях и осыпающуюся штукатурку. Кроме того, при проведении лабораторных исследований в пробах масла установлено повышенное содержание бактерии группы кишечной палочки (колиформы), стафилококк золотистый. Как отметили в контролирующем органе, курское предприятие решением Арбитражного суда оштрафовано на 50 тысяч рублей.

 

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