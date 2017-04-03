Курские ветеринары решили отказаться от покупки дорогой иномарки

Станция по борьбе с болезнями животных Курского района отказывается от покупки дорогого авто. Ранее мы рассказывали: ветеринарная служба разместила на портале zakupki.gov.ru тендер на приобретение машины стоимостью в полтора миллиона рублей. На столь неожиданную и дорогостоящую покупку обратили внимание активисты ОНФ. Они посоветовали руководителю организации приобрести транспортное средство поскромнее. Судя по всему, первые лица станции решили прислушаться к рекомендации. На портале госзакупок разместили приказ руководителя Станции по борьбе с болезнями животных Курского района об отказе от проведения закупки легкового автомобиля по размещенному 3 апреля 2017 года техзаданию.



