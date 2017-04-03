С наступлением весны куряне всё чаще звонят психологам

С начала года по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112 Курской области поступило 230 звонков с просьбами об оказании психологической помощи. С наступлением весны таких обращений увеличилось. Так, ежедневно дежурный психолог получает от 2 до 5 обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обращения самого разнообразного характера. Чаще всего люди звонят с проблемами личного характера: это взаимоотношения с родственниками, между супругами, нередко родители не могут найти общий язык со своими детьми-подростками. Как отметили в МЧС, специалисты психологической службы внимательно выслушивают курян, помогают разобраться в сложившейся ситуации. Зачастую людям просто необходимо поговорить о своем несчастье, и они сами находят выход из сложившейся ситуации.