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С наступлением весны куряне всё чаще звонят психологам

Сегодня, 12:07
С наступлением весны куряне всё чаще звонят психологам
С начала года по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112 Курской области поступило 230 звонков с просьбами об оказании психологической помощи. С наступлением весны таких обращений увеличилось. Так, ежедневно дежурный  психолог получает от 2 до 5 обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обращения самого разнообразного характера. Чаще всего люди звонят с проблемами личного характера: это взаимоотношения с родственниками, между супругами, нередко родители не могут найти общий язык со своими детьми-подростками. Как отметили в МЧС, специалисты психологической службы внимательно выслушивают курян, помогают разобраться в сложившейся ситуации. Зачастую людям просто необходимо поговорить о своем несчастье, и они сами находят выход из сложившейся ситуации.

 

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