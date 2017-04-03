Под Курском в столкновении «Форда» и «семёрки» пострадали три человека

9 апреля в Обоянском районе в серьезном ДТП пострадали три человека. По информации Госавтоинспекции, в поселке Рудавский столкнулись «FORD Tourneo Connect», за рулем которого находился 27-летний водитель, ВАЗовская «семёрка» под управлением 56-летнего мужчины. Иномарка осуществляла разворот вне перекрестка и врезалась во встречную легковушку. Водитель и две 49-летние пассажирки ВАЗа с травмами были доставлены в ближайшую больницу. В ГИБДД подчеркнули, что водитель «Форда» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.