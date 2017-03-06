В Курской области на выходных задержали более 40 нетрезвых водителей

В выходные на курских дорогах задержали 42 пьяных водителей. В Госавтоинспекции отметили, что 9 человек отказались пройти освидетельствование. Закон приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 7 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.



