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В Курской области на выходных задержали более 40 нетрезвых водителей

Сегодня, 14:22
В Курской области на выходных задержали более 40 нетрезвых водителей
В выходные на курских дорогах задержали 42 пьяных водителей. В Госавтоинспекции отметили, что 9 человек отказались пройти освидетельствование. Закон приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 7 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.

 

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