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Курские пограничники нашли целый склад боеприпасов

Сегодня, 15:12
Курские пограничники нашли целый склад боеприпасов
Пограничники на территории Хомутовского района, в заброшенных фортификационных сооружениях времен Великой Отечественной, обнаружили более 30 штук артиллерийских мин калибром 82 мм.  Найденные боеприпасы передали сотрудникам полиции для их дальнейшего уничтожения. Как отметили в Погрануправлении, обнаружение взрывоопасных предметов не единичный случай. Как показывает практика, встретить их можно где угодно: в полях, огородах, в лесах и парках, в озерах и водоемах, в домах и подвалах. В таких случаях следует немедленно сообщить об обнаружении взрывоопасного предмета по номеру 112. До прибытия экстренных служб следует никого не подпускать  к предмету, установить предупредительные знаки и ни в коем случае не трогать его руками.

 

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