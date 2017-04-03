В Курске задержаны воры, вскрывавшие машины с помощью сканера

Курские полицейские установили личности двух жителей Обоянского района, причастных к серии краж. Злоумышленники около года обворовывали автомобили, которые хозяева оставляли в дневное время в людных местах. Для вскрытия машин они использовали специальное электронное устройство, перехватывающее сигнал с брелока хозяина авто. Таким образом из салона без лишнего шума похищалось всё, что представляло ценность. В одном случае воры вытащили из бардачка 170 тысяч рублей. После кражи машину вновь закрывали, поэтому потерпевшие не сразу обнаруживали пропажу. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать криминальную пару с поличным. Часть похищенного, а также брелок-сканер, которым вскрывались авто, удалось изъять. Ранее судимых мужчин подозревают более чем в 10 эпизодах.

Вместе с тем, в Курске регистрируют кражи из автомобилей, совершаемые менее технологичными способами. Любителей поживиться за чужой счёт привлекают электронные гаджеты и другие ценности. Воры используют отвёртку или просто разбивают стёкла, чтобы добраться до ценностей. Иногда стоимость ремонта машины после такого проникновения превышает цену похищенного. Полицейские призывают курян более серьёзно относиться к сохранности своего имущества.



