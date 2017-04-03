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В Курске устроят выставку «Япония глазами россиян»

Сегодня, 08:10
В Курске устроят выставку «Япония глазами россиян»
Сегодня в Курске откроется XX ежегодная выставка «Япония глазами россиян». Она традиционно проходит весной. Каждый раз организаторы удивляют посетителей, представляя необычные экспонаты. Статуэтки, платки, картины, выполненные в разных техниках, рассказывают о культуре страны восходящего солнца. Посетителей выставки ждет общение с творческими людьми, мастер-классы, розыгрыш призов. Открытие выставки «Япония глазами россиян» в 13 часов в Доме знаний.

 

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