Курян призывают сообщать о торговцах подснежниками

Каждую весну на улицах появляются торговцы первоцветами – подснежниками и пролесками. Их мало кто покупает: одни – из-за внутреннего протеста против варварского уничтожения этих растений, давно занесённых в Красную Книгу России, другие из меркантильных соображений. Но необъяснимый и ничем неоправданный экологический вандализм продолжается - отметили в мэрии. Комитет экологической безопасности природользования Курска напоминает: сбор, продажа и перевозка первоцветов на территории России запрещены. Это административное правонарушение влечет ответственность в виде штрафа и конфискации растений и орудий их добычи. Курские экологи обращаются ко всем неравнодушным с просьбой: если вы стали свидетелем массового сбора или продажи первоцветов, сообщите об этом по телефону 33-13-38.