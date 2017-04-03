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Сегодня куряне почтят память узников фашистских концлагерей

Сегодня, 08:10
Сегодня куряне почтят память узников фашистских концлагерей
Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Курске на Мемориале павших состоится митинг, возложение венков и цветов. Начало в 11 часов. За годы войны фашисты уничтожили в концлагерях 11 миллионов человек, причем 5 миллионов - это жители нашей страны. В Курске в 1995 году создали общественную организацию «Союз несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». С тех пор на пожертвования установили памятник бывшим узникам фашизма, выпустили в свет книгу «Дети – узники фашизма», открыли экспозицию в краеведческом музее, посвященную курянам – узникам концлагерей и принудительно угнанным в годы Великой Отечественной в Германию на работы. Сегодня в Курске - 206 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Им предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат и компенсации части расходов по оплате ЖКУ. 

 

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