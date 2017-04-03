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В Курске наведут порядок на могилах ветеранов

Сегодня, 08:13
В Курске наведут порядок на могилах ветеранов
13 апреля состоится акция по уборке и благоустройству захоронений участников обороны Курска, ветеранов Великой Отечественной войны на офицерском и Никитском кладбищах. Территорию этих кладбищ необходимо привести  в порядок, так как многие захоронения находятся в запущенном состоянии, родственников усопших или уже нет, или же они, к сожалению, не посещают могилы своих близких. В акции примут участие волонтеры, представители общественных организаций, студенты и учащиеся. Мэрия Курска приглашает всех горожан присоединиться к акции «Живите в нашей памяти». Сбор - в 10.00 у Вечного огня на Мемориале павших (с собой желательно иметь инвентарь  - грабли, перчатки).

 

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