В весенний призыв уже отправились служить 250 курян

До 15 июля на воинскую службу призовут более 1700 курян. Такую цифру озвучил военный комиссар области Владимир Родионов. С начала кампании в армию уже призвали 250 курян. Молодые люди хотят, прежде всего, попасть в спецназ, ВДВ или морскую пехоту. В основном, проходить службу ребята будут в пределах Западного военного округа. Военком отметил, что большинство будет служить недалеко от дома. Прежде всего, это касается тех, у кого есть дети, больные родственники или родители — пенсионеры. Срок службы по-прежнему 12 месяцев. В этой призывной кампании не обошлось без нововведений. Все, кто получает среднее профессиональное образование, независимо от возраста, имеют право на отсрочку. Еще один важный момент: теперь отсрочка будет предоставлена в том числе и тем, кто поступает в средние профессиональные учреждения после 11 класса, до этого ей воспользоваться могли только юноши, окончившие 9 классов.