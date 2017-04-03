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В Ростове укравшим у МРСК Юга 470 млн бизнесменам просят условные сроки

Сегодня, 06:45
В Ростове укравшим у МРСК Юга 470 млн бизнесменам просят условные сроки

В суде в Ростове продолжается процесс над Александром Хуруджи и Сергеем Конопским, их обвиняют в краже 470 миллионов у энергетической компании, сообщает RostovGazeta.

В Ворошиловском суде Ростова-на-Дону в понедельник продолжился процесс над Александром Хуруджи и Сергеем Конопским. Прокурор потребовал для них условные сроки 2 и 3 года, соответственно.

«На предыдущих заседаниях суд принял результаты повторной независимой экспертизы», - сообщил корреспондентRostovGazeta из зала суда.

Экспертиза подтвердила нанесенный компании МРСК Юга ущерб. Результаты независимого финансового исследования были оглашены в суде на предыдущем заседании 30 марта. Согласно заключению «Центра судебных экспертиз по Южному округу», АО «Энергия» нанесла особо крупный ущерб поставщику электроэнергии. Раньше к такому же выводу пришел также другой независимый эксперт.

По материалам уголовного дела, руководители акционерного общества «Энергия» похитили крупную сумму у Межрегиональных распределительной сетевой компании Юга. Руководителей общества – Хуруджи и Конопского – обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса – до 10 лет тюрьмы.

Юристы говорят, что прокурор на этот раз запросил неожиданно мягкое наказание.

Ранее следствие установило, что Хоруджи и Конопский придумали сложную схему хищения денег у МРСК Юга. Они через несколько подставных фирм выкупили распределительное устройство в городе Красный Сулин у местной компании «Электросеть». В январе 2014 года, сразу после перехода распределительного устройства на баланс «Энергии», резко увеличился переток электричества в город.

При этом тариф у «Энергии» был в три раза выше, чем у «Электросети». Таким образом руководство фирмы смогло значительно обогатиться за счет поставщика, считает следствие.

 

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