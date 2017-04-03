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Сотрудница Курскэнерго стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения»

Сегодня, 11:18
Сотрудница Курскэнерго стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения»
Главный  бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Наталья Мишина вошла в число победителей  регионального этапа конкурса  «Лучший менеджер структурного подразделения – 2016». Наталья была признана лучшей в номинации «Энергетика». Заслуженную награду ей вручил губернатор Курской области Александр Михайлов.  
Наталья Мишина работает в отрасли более 10 лет. Начинала заместителем  начальника отдела  финансового анализа и бюджетирования  Курскэнерго. В 2013-2014 годах, когда предприятие «подхватило» функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Курской области, сотрудникам бухгалтерии во главе с Натальей Владимировной  пришлось в короткие сроки обработать огромный поток информации, консолидировать  в единый отчет, учесть все особенности нового вида деятельности. 
В 2016 году Наталья Мишина руководила подготовкой филиала к выездной налоговой проверке за три года в части своевременности и полноты начисления и уплаты всех налогов.  Сотрудниками бухгалтерии  были отработаны порядка 18  требований, которые включали более 200 пунктов, проверяющим было предоставлено более 10000 документов  первичной документации, пояснений и аналитических записок.
Результатом успешной работы коллектива возглавляемого Натальей Мишиной  управления является отсутствие у Курскэнерго задолженности по перечислению налогов в бюджеты всех уровней, а также внебюджетные фонды. Все налоги выплачиваются в полном объеме в установленные законодательством сроки. Предприятием получены положительные аудиторские заключения в части корректного составления отчетности по стандартам РСБУ и МСФО.
Наталья Мишина  неоднократно награждалась почетными грамотами предприятия, ПАО «Россети». В 2015 году была занесена на Доску Почета Курскэнерго.
Конкурс «Лучший менеджер структурного подразделения» проводится ежегодно по инициативе Вольного экономического общества России и Международной Академии менеджмента (МАМ) при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Его основная цель – выявление наиболее успешных руководителей подразделений организаций и предприятий, повышение эффективности управления хозяйственным комплексом. Первый этап конкурса проходит в регионах, его победители становятся участниками финального, всероссийского этапа. 

 

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