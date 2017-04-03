В Судже водитель, скрываясь с места правонарушения, наехал на инспектора

Суджанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Как пояснили в прокуратуре, этой зимой мужчина, находясь на улице Карла Либкнехта Суджи, остановил свой автомобиль на пешеходном переходе. Это нарушение обнаружил сотрудник ГИБДД. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, водитель попытался скрыться на автомобиле, при этом он наехал на инспектора ДПС. Суд приговорил нарушителя к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком – 1 год. В течение этого времени мужчина будет находиться на контроле территориальной уголовно-исполнительной инспекции.