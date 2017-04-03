Курянина за изнасилование девочки отправили в тюрьму на 9 лет

В Горшеченском районе состоялся суд над 22-летним местным жителем. Его обвиняли в изнасиловании 14-летней девочки. Ранее мы рассказывали об этом деле: юная жительница Старого Оскола находилась в гостях у бабушки в селе Бараново Горшеченского района. Вечером 19 июля 2016 года местные ребята пригласили ее на берег «Старооскольского» водохранилища на пикник. Отдыхая в большой компании, один из молодых людей стал оказывать несовершеннолетней знаки внимания, и в какой-то момент взял на руки и отнес от места, где находились все остальные. Оставшись наедине с ней, злоумышленник стал требовать от девочки интимной близости, а когда она отказала, применяя физическую силу, совершил насильственный половой акт. Ребята, которые пригласили потерпевшую отдохнуть, заметив ее отсутствие, стали ее искать и застали знакомого в момент изнасилования.

Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима.