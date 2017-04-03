поиск по сайту
 

Курянина за изнасилование девочки отправили в тюрьму на 9 лет

Сегодня, 12:13
Курянина за изнасилование девочки отправили в тюрьму на 9 лет
В Горшеченском районе состоялся суд над 22-летним местным жителем. Его обвиняли в изнасиловании 14-летней девочки. Ранее мы рассказывали об этом деле: юная жительница Старого Оскола находилась в гостях у бабушки в селе Бараново Горшеченского района. Вечером 19 июля 2016 года местные ребята пригласили ее на берег «Старооскольского» водохранилища на пикник. Отдыхая в большой компании, один из молодых людей стал оказывать несовершеннолетней знаки внимания, и в какой-то момент взял на руки и отнес от места, где находились все остальные. Оставшись наедине с ней, злоумышленник стал требовать от девочки интимной близости, а когда она отказала, применяя физическую силу, совершил насильственный половой акт. Ребята, которые пригласили потерпевшую отдохнуть, заметив ее отсутствие, стали ее искать и застали знакомого в момент изнасилования. 
Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама