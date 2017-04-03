Курские активисты предлагают использовать школьные автобусы для туристических поездок

Курские активисты ОНФ занялись проблемой организованных детских перевозок. Дело в том, что в нашем регионе школьные автобусы могут перевозить ребят только к учебному заведению или от него. Местное законодательство не позволяет на этих же школьных автобусах доставить ребят в музеи или на спортивные состязания. При этом в федеральном законодательстве такого запрета нет. Поэтому общественники обратились к курским властям с предложением расширить возможности использования школьных автобусов.

Еще одна проблема - уже общероссийская: с 1 июля в стране вступит в силу положение правил организованной перевозки групп детей, которое ограничивает использование автобусов с десятилетним сроком эксплуатации с момента выпуска. Так, в Курской области только пять туристических автобусов смогут выходить в рейсы с маленькими пассажирами. А в 2018-м из 285 школьных автобусов возраст 30-ти перевалит за 10 лет. По мнению «фронтовиков», возраст транспорта - не главный критерий безопасности. «Представители комитета образования и науки Курской области заверили нас, что они направили соответствующий документ для выделения денег на закупку новых автобусов. Но мы все-таки считаем, что за 10 лет эксплуатации школьный автобус при двух поездках в день в учебный период не вырабатывает ресурс, который установлен производителем. Мы считаем, что государственные траты должны быть эффективными. Вот те средства, которые можно было бы выделить на закупку школьных автобусов, наверно, стоит потратить на другие цели в сфере образования. Эксперты Общероссийского фронта пришли к выводу, что не срок производства автобуса является критерием безопасности, а, прежде всего, техническое состояние транспортного средства, безусловно, квалификация водителя, важно соблюдение ПДД, правил перевозки детей и, конечно, состояние дорог» - пояснила позицию активистов сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Наталия Ковтонюк. Общественники будут добиваться отмены ограничения 10-летнего срока служба транспорта для перевозки детей.