Почти 50 курян пострадали от укусов клещей

За помощью к медикам обратились уже 48 курян, пострадавших от укусов клещей, среди них 19 детей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 14 случаях специалисты обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. Курянам напоминают о необходимости самозащиты при походе на природу: нужно одеться таким образом, чтобы не допустить заползания клещей под одежду. У рубашки должны быть длинные рукава, ее необходимо заправить в брюки, а те, в свою очередь, в носки и сапоги. Голову и шею закрыть косынкой. Открытые участки тела и одежду лучше обработать репеллентами.