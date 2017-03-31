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Почти 50 курян пострадали от укусов клещей

Сегодня, 13:27
Почти 50 курян пострадали от укусов клещей
За помощью к медикам обратились уже 48 курян, пострадавших от укусов клещей, среди них 19 детей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 14 случаях  специалисты обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. Курянам напоминают о необходимости самозащиты при походе на природу: нужно одеться таким образом, чтобы не допустить заползания клещей под одежду. У рубашки должны быть длинные рукава, ее необходимо заправить в брюки, а те, в свою очередь, в носки и сапоги. Голову и шею закрыть косынкой. Открытые участки тела и одежду лучше обработать репеллентами.

 

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