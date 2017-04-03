В Курской области 7-летний ребенок попал в реанимацию из-за ошибки провизора. Подробности истории сообщили в прокуратуре. В Тимском районе мужчина зашел в аптечный пункт. При себе у него был рецепт, выписанный врачом районной больницы. Селянин хотел приобрести антибиотик для лечения своего 7-летнего сына. Однако фармацевт выдала мужчине антидепрессант, имеющий созвучное с назначенным лекарством наименование. Ребенку дали этот препарат. В тот же день с признаками отравления он попал в реанимацию областной детской больницы. К счастью, ребенка вылечили. Родители же пожаловались на некомпетентного провизора. Прокурор возбудил в отношении заведующей аптечным пунктом дело об административном правонарушении - ей назначили штраф в 10 тысяч рублей.