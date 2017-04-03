Жителям Курска на два дня отключат горячую воду

Почти по двое суток жителям Курска придется обходиться без горячей воды. С 17 по 19 апреля энергетики проведут испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-1 и ТЭЦ Северо-Западного района. Как пояснили в курском филиале "Квадры", такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы оценить способность теплосетей нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Для этого температуру сетевой воды в трубопроводах поднимают с 80 до 150 C. Если какие-либо участки трубопроводов или устройства не выдержат предельных нагрузок, их заменят в ходе ремонтной кампании, - пояснили теплоэнергетики. Горячей воды не будет у жителей, подключенных от ТЭЦ-1, с 8 утра 17 апреля до 10 вечера 18 апреля. Жителям Северо-Западного района отключат горячую воду 18 апреля в 8 часов, а включат в 22 часа 19 апреля.

В случае обнаружения повреждений местных систем отопления следует обращаться в аварийные службы управляющих организаций или диспетчерскую службу Курского филиала «Квадры» (телефоны: 39-48-68, 58-01-84).



