В Курске рецидивист выманил деньги у 88-летнего пенсионера

В Курске 88-летний пенсионер пострадал от действий ранее судимого рецидивиста. Пожилой мужчина только получил пенсию и направлялся домой, когда к нему подошёл незнакомец. Молодой человек попросил разменять две пятитысячные купюры. Пенсионер согласился и после размена отправился в магазин за продуктами, где и выяснилось, что его обманули. Продавец сразу обратила внимание на то, что банкнота является билетом банка приколов и вернула её. Потерпевший обратился в полицию, злоумышленника удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Сейчас 28-летний аферист даёт признательные показания. За мошенничество ему грозит до 2 лет лишения свободы - отметили в городском УМВД.



