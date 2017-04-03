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В Октябрьском районе полицейские спасли из горящего дома семью

Сегодня, 15:05
В Октябрьском районе полицейские спасли из горящего дома семью
В Октябрьском районе полицейские спасли семью из горящего дома. Как рассказали в областном Управлении МВД, ночью на маршруте патрулирования сотрудники ДПС Виталий Барабаш и Юрий Носов заметили, что крыша одного из домов в селе Черницыно охвачена пламенем. Передав по радиостанции сообщение о возгорании в дежурную часть, автоинспекторы бросились к горящему зданию. Они стали стучать по всем окнам, чтобы разбудить хозяев. Увидев в окнах силуэты людей, не дожидаясь приезда пожарной службы, сотрудники ДПС, решили войти в помещение. Из задымленного помещения они эвакуировали мужчину, женщину, а также их четырехлетнюю внучку. Сотрудники ГИБДД представлены к ведомственной награде «За смелость во имя спасения».

 

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