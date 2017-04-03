Курские поисковики обнаружили останки самолета времен Великой Отечественной

Участники поискового отряда «Высота» организации молодых атомщиков Курской АЭС в ходе раскопок обнаружили фрагменты самолета Ил-2. Фюзеляж, плоскости крыльев, орудие, бронекапсула и другие обломки подняли с глубины 2-4 метра, в поле между деревней Дружавец Поныровского района Курской области и селом Очки Орловской области - сообщили в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС.

«Здесь проходила линия фронта северного фаса Курской дуги, самолет упал в окопы, предположительная дата его крушения июнь-июль 1943 года, - рассказывает командир поискового отряда «Высота» Владимир Некрасов. - Что с экипажем, пока сказать сложно, рядом человеческих останков не обнаружено. Бортовой номер самолета не идентифицируется, надеемся найти двигатель, чтобы по его номеру в архивах узнать судьбу экипажа».

Ил-2 – основной штурмовой самолет Красной армии в годы ВОВ, экипаж два человека: летчик и стрелок. Самолеты Ил-2 использовались против живой силы противника и бронетехники. На месте раскопок поисковики обнаруживают множество гильз от орудий того же типа, что свидетельствует об успешном участии авиации в танковом сражении близ села Поныри Курской области.

В ближайшее время поисковики отряда «Высота» продолжат раскопки. Другой фронт поисковых работ сезона 2017 года расположится во Льговском и Курчатовском районах, где есть захоронения бойцов.

Поисковики спешат. Во-первых, с наступлением сельскохозяйственных работ никто не позволит отряду копать засеянные поля и частные огороды. Во-вторых, все реже от населения поступают сообщения о возможных местах захоронений, живые свидетели событий 1941-1945 годов уходят из жизни, а вместе с ними и объективная информация.



