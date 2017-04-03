По Курску вновь пройдёт «Бессмертный полк»

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне одним из центральных событий станет акция «Бессмертный полк». Центр историко-культурного наследия Курска уже начал подготовку к проведению акции. Желающие могут зарегистрироваться на сайте учреждения www.nasledie-kursk.ru. Однако отсутствие такой регистрации, конечно, не лишит права участвовать в шествии. Сделать это могут все жители Курска, пришедшие 9 мая с фотографиями тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны - солдат, офицеров, тружеников тыла, ветеранов труда, узников концлагерей, как погибших в Великой Отечественной войне, так и умерших в следующие годы.

В Центре историко-культурного наследия открыта «горячая линия» по телефону (4712) 70-20-68. Сотрудники учреждения проконсультируют по вопросам формата штендеров, времени и места прохождения акции «Бессмертный полк».