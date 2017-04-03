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Курский район возглавил «черный список» спасателей

Вчера, 08:14
Курский район возглавил «черный список» спасателей
Курская область продолжает страдать от несанкционированных палов сухой травы и мусора. Несмотря на запрет, сухостой продолжают жечь. Как сообщили в МЧС, чаще всего нарушения выявляют в Курском районе. Он занимает первое место в «черном списке» спасателей. Здесь зафиксировано 33 загорания. На виновных составили 10 протоколов. Чуть меньше - по 19 палов - в Конышевском и Льговском районах. А вот оштрафовано в двух муниципалитетах всего 4 нарушителя. Тем временем, в четырех районах - Курском, Рыльском, Глушковском и Хомутовском - введен особый противопожарный режим. 

 

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