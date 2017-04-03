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Курский драмтеатр наградили за "Обыкновенную историю"

Вчера, 11:51
Курский драмтеатр наградили за
Курский драмтеатр стал лауреатом Международного театрального фестиваля «Соотечественники» в Саранске. Куряне открывали фестиваль спектаклем «Обыкновенная история» по роману Гончарова в постановке Юрия Бурэ. Спектакль был высоко оценен театральными критиками, экспертным жюри и зрителями. Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники» проводится с 2006 г. За это время участниками культурного праздника стали более 60 коллективов. 

 

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