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В Курске и Золотухинском районе нашли человеческие останки

Вчера, 12:48
В Курске и Золотухинском районе нашли человеческие останки
11 апреля в нашей области сделаны сразу две жуткие находки. Как сообщили в СК, сначала утром на территории старого Херсонского кладбища, расположенного на улице Энгельса Курска, в овраге под бытовым мусором обнаружили фрагменты останков не менее 7 человек. По предварительным данным, срок давности захоронения - 38-40 лет. Чуть старше останки, найденные несколькими часами позже в селе 3-е Уколово Золотухинского района. Их обнаружили при укладке газопровода. Это кости не менее 5-ти человек, их срок давности не менее 40-45 лет. Со слов местного жителя, в этом месте до Великой Отечественной войны находилось сельское кладбище, в 50 метрах от места обнаружения останков находится действующее кладбище и церковь. Найденные кости отправлены на экспертизу.
Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали, что в центре поселка Клюква Курского района нашли массовое захоронение, по предварительным данным, обнаружили останки как минимум 15 человек.  

 

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