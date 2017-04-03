В Курске и Золотухинском районе нашли человеческие останки

11 апреля в нашей области сделаны сразу две жуткие находки. Как сообщили в СК, сначала утром на территории старого Херсонского кладбища, расположенного на улице Энгельса Курска, в овраге под бытовым мусором обнаружили фрагменты останков не менее 7 человек. По предварительным данным, срок давности захоронения - 38-40 лет. Чуть старше останки, найденные несколькими часами позже в селе 3-е Уколово Золотухинского района. Их обнаружили при укладке газопровода. Это кости не менее 5-ти человек, их срок давности не менее 40-45 лет. Со слов местного жителя, в этом месте до Великой Отечественной войны находилось сельское кладбище, в 50 метрах от места обнаружения останков находится действующее кладбище и церковь. Найденные кости отправлены на экспертизу.

Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали, что в центре поселка Клюква Курского района нашли массовое захоронение, по предварительным данным, обнаружили останки как минимум 15 человек.



