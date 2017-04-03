поиск по сайту
 

Двое жителей Курчатовского района расплачивались в магазинах фальшивыми купюрами

Вчера, 13:52
Двое жителей Курчатовского района расплачивались в магазинах фальшивыми купюрами
В Курчатовском районе полиция задержала двух местных жителей, их подозревают в распространении поддельных денег. Один из мужчин пояснил, что нашел фальшивки на улице. Часть отдал знакомому, чтобы тот разменял их в торговых точках и среди знакомых. Договорили, что полученные настоящие деньги делят пополам. При обыске в домах задержанных обнаружили несколько поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Остальные фальшивки, которые им удалось распространить, уже изъяты из оборота. В УМВД отметили, что качество купюр позволяло без специального оборудования увидеть признаки подделки. Так, в одной из торговых точек продавец сразу поняла, что деньги поддельные и отказала мужчине в покупке. Полицейские проверяют версию подозреваемых о «случайной находке», устанавливается канал сбыта фальшивок. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Один из них уже арестован, в отношении другого решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция напоминает: если у Вас возникли сомнения в подлинности денег, обратитесь в кредитное учреждение, где купюры проверят с помощью специального оборудования. Не пытайтесь их сбыть. Это может быть расценено как уголовное преступление.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама