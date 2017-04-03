Двое жителей Курчатовского района расплачивались в магазинах фальшивыми купюрами

В Курчатовском районе полиция задержала двух местных жителей, их подозревают в распространении поддельных денег. Один из мужчин пояснил, что нашел фальшивки на улице. Часть отдал знакомому, чтобы тот разменял их в торговых точках и среди знакомых. Договорили, что полученные настоящие деньги делят пополам. При обыске в домах задержанных обнаружили несколько поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Остальные фальшивки, которые им удалось распространить, уже изъяты из оборота. В УМВД отметили, что качество купюр позволяло без специального оборудования увидеть признаки подделки. Так, в одной из торговых точек продавец сразу поняла, что деньги поддельные и отказала мужчине в покупке. Полицейские проверяют версию подозреваемых о «случайной находке», устанавливается канал сбыта фальшивок. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Один из них уже арестован, в отношении другого решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция напоминает: если у Вас возникли сомнения в подлинности денег, обратитесь в кредитное учреждение, где купюры проверят с помощью специального оборудования. Не пытайтесь их сбыть. Это может быть расценено как уголовное преступление.