В Курской области будут развивать овцеводство. На эту отрасль инвесторы планируют направить 20 миллиардов рублей. Первая овцеводческая ферма появится уже в этом году в Фатежском районе. Минимальная мощность линии — полтора миллиона голов в год. Первое поголовье из Австралии прибудет этой осенью. При условии успешного развития проекта, планируется построить 13 таких ферм в нашем регионе. Предприятия будут заниматься и мясопереработкой, так что на столах не только курян, но и жителей других российских регионов, появится ягнятина.



