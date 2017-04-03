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В Курской области будут развивать овцеводство

Вчера, 13:59
В Курской области будут развивать овцеводство
В Курской области будут развивать овцеводство. На эту отрасль инвесторы планируют направить 20 миллиардов рублей. Первая овцеводческая ферма появится уже в этом году в Фатежском районе. Минимальная мощность линии — полтора миллиона голов в год. Первое поголовье из Австралии прибудет этой осенью. При условии успешного развития проекта, планируется построить 13 таких ферм в нашем регионе. Предприятия будут заниматься и мясопереработкой, так что на  столах не только курян, но и жителей других российских регионов, появится ягнятина.

 

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