Куряне присоединились к флешмобу #поднимиголову

Сегодня в России отмечают День космонавтики. В 1961 году Юрий Гагарин совершил орбитальный облёт планеты Земля. Кинорежиссёр Тимур Бекмамебетов вместе с журналистами из многих российских регионов на медиафоруме ОНФ решили 12 апреля устроить всероссийский флешмоб #поднимиголову. Для участия необходимо было ровно в 9:07 по московскому времени именно в это время Гагарин полетел в космос) сделать селфи, подняв голову к небу, представляя, что с космодрома стартует космический корабль. Затем надо было выложить фото в соцсети. Под ними необходимо было поставить официальные хэштеги Дня космонавтики-2017: #ВремяПервых #Поднимиголову #Поехали. Ровно в 9:07 участников акции в соцсетях было мало, но к полудню ситуация изменилась, и фото до сих пор появляются из разных регионов страны. Куряне в стороне не остались. Фото жителей Соловьиного края с необходимыми хэштегами также можно найти во Всемирной паутине. Снимки сделаны в разных местах: на улице, дома, на работе, на прогулке.