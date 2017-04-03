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В Курске появится еще один авиарейс до Москвы

Сегодня, 08:00
В Курске появится еще один авиарейс до Москвы
В Курске появится еще один авиарейс до Москвы. Сейчас «РусЛайн» из аэропорта Соловьиного края осуществляет регулярный маршрут «Москва – Курск – Москва». В дополнение к нему авиакомпания решила открыть встречный рейс «Москва – Курск – Москва». Он будет осуществляться с 23 мая по 11 октября на воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 человек. «РусЛайн» планирует выполнять 3 рейса в неделю по понедельникам, вторникам и четвергам. Вылет из Москвы в 11.35, прилет в Курск в 12.45, вылет из Курска в 19.50, прилет в Москву в 21.00. Цена билета составит от 5200 рублей. 

 

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