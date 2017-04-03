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На курском заводе ищут рабов

Вчера, 16:37
На курском заводе ищут рабов
В московском магазине при расфасовке мешков с сахаром нашли записку с призывом: "Помогите, мы в рабстве". Об этом сегодня пишет "Лайф". Правоохранительные органы уже выяснили, то сахар упаковали на заводе в селе Любимовка Курской области. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Есть также версия, что кто-то мог пошутить. Материалы переданы в Следственный комитет, назначено несколько проверок. Сейчас полицейские опрашивают сотрудников завода. Управляющий предприятием предположил, что мешок мог быть отправлен другой компанией с территории их склада. Сейчас там начата внутренняя проверка по данному инциденту.

 

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