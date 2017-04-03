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Отопительный сезон завершится 17 апреля

Сегодня, 08:02
Отопительный сезон завершится 17 апреля
Завершающийся отопительный сезон в Курской области прошел без серьезных срывов – к такому выводу пришли местные власти. Как пояснили в региональной администрации, локальные отключения теплоснабжения, зафиксированные в Курске, устранялись в кратчайшие сроки. Перестанут топить в домах курян с 17 апреля. Именно с этого дня, как прогнозируют синоптики, в области установится стабильная плюсовая температура воздуха. В Доме Советов уточнили, что некоторые учреждения уже подали заявки на прекращение подачи тепла.

 

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