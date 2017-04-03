Отопительный сезон завершится 17 апреля

Завершающийся отопительный сезон в Курской области прошел без серьезных срывов – к такому выводу пришли местные власти. Как пояснили в региональной администрации, локальные отключения теплоснабжения, зафиксированные в Курске, устранялись в кратчайшие сроки. Перестанут топить в домах курян с 17 апреля. Именно с этого дня, как прогнозируют синоптики, в области установится стабильная плюсовая температура воздуха. В Доме Советов уточнили, что некоторые учреждения уже подали заявки на прекращение подачи тепла.



