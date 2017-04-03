Курские истребители впервые примут участие в Параде Победы

Экипажи МиГ-29СМТ Курского истребительного авиаполка впервые примут участие в Параде Победы. Они осуществили перелет на аэродром Левашово в Санкт-Петербурге. С 14 апреля летчики приступят к тренировкам в небе над аэродромом, а 4 и 7 мая – над Дворцовой площадью, сообщили в пресс-службе Минобороны. В воздушном показе также примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134 — всего более 40 единиц авиационной техники.