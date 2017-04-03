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В Курске вечером произошло два ДТП с участием мототранспорта

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В Курске вечером произошло два ДТП с участием мототранспорта

Вечером 12 апреля в Курске произошло два ДТП с участием мототранспорта. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, первая авария произошла в восьмом часу на парковке у торгового центра на улице Сумская. 19-летний водитель мопеда «Орион» врезался в попутную иномарку «Мазда 3». Травмы получили несовершеннолетняя пассажирка мопеда. Водитель же двухколесного транспортного средства отказался о прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При этом подчеркивается, что он управлял мопедом, не зарегистрированным в установленном порядке, не имея права управления.
Также без прав оказался 33-летний водитель мотоцикла «Хонда», который упал со своего «железного коня» на улице Вокзальная. Мужчину с травмами доставили в больницу. 

 

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